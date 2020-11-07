疫情下市民精神經濟皆受創　3成受訪者現嚴重精神困擾

新冠肺炎疫情影響下，市民難以如常生活，有社區中心進行關於疫情社區調查，以了解該區人士於第三波疫情期間的生活及情緒狀況，調查發現市民於精神健康與經濟方面均面臨嚴峻處境，亦對政府的防疫政策甚感不滿。

明愛香港仔社區中心於今年9月進行調查，成功於中心內及網上接觸共616名南區居民，共取得616份有效問卷。精神健康方面，調查發現疫情已為市民加諸一種「隱藏慢性精神疾患」，調查指近3成的受訪者出現「嚴重程度的精神困擾」。

至於經濟方面，長期疫情為市民帶來「經濟生活下流化」的壓力，超過半數的基層與中產群體分別於經濟與社交層面的生活感到出現沉重負擔、壓力及威脅，調查發現受訪者整體收入中位數下跌竟達1成，而貧窮及中產家庭的收入中位數之跌幅更超過2成。更甚者，分別各有1成受訪者由「非基層」跌入「基層」以至貧窮線以下，以及由基層跌落貧窮線以下。

大部分市民認為抗疫措施多而無當，只有「強制口罩令」獲得超過7成的受訪者認同能有效防疫，「禁聚令」、「限制餐廳經營時間及餐桌用饍人數」、「全民社區病毒自願檢測」等措施被認為是擾民無效用。