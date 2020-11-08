醫療投訴：疫中禁探病　彌留病人家屬望推恩恤探望免成永別

新冠疫情來襲，醫院管理局實施了限制探病安排，王先生亦受事件影響。自從其母昏迷後，他每日風雨不改到院探望，今年初起，卻無法再到醫院探望母親，由於有醫生推斷王老太或將於明年3月離世，王慨嘆：「可能佢（母親）走咗都見唔到一面」，希望院方放寬探訪安排，恩恤允許家人入院探訪。

王先生憶述，今年1月24日如常到醫院探望母親，臨別時還向昏迷中的母親說：「乖，明日再嚟睇你。」豈料翌日醫院已不准探訪，眨眼間已約10個月，他期望的探病安排始終未有到來。王透露，曾有醫療專家估計，其母或將於明年3月死亡，未來數月可能迎來冬季流感，無奈地說：「每日日子都倒數中，唔知幾時先見到面，難聽啲講句，可能佢走咗都見唔到一面。」冀院方恩恤讓他們母子相見。

關注病人權益的香港社區組織協會幹事彭鴻昌建議，院方應積極運用酌情權，按需要向昏迷、長期臥床或不懂用視像電話病人的家屬放寬探訪安排，料相關個案只涉及數百至一千個，如憂慮探訪者帶病毒，可要求他們到社區檢測中心作病毒檢測，相信家屬會接受相關安排。

聖母醫院回覆指，鑑於新冠肺炎疫情，醫院管理局於1月25日啟動「緊急應變級別」，並全面暫停公立醫院的探訪安排，若病人有臨床原因會作個別恩恤安排。而在疫情期間，有關病人的臨床情況沒有大變化，若醫護人員發現病人情況明顯轉差，會主動聯絡家屬考慮安排探訪。