東方日報A1：救市半撤辣　工商舖先行　住宅有排等

政府救市「半撤辣」，工商舖先行，住宅要等等！本報獲得獨家消息，基於新冠肺炎疫情重創本港經濟多時，港府終決定會撤銷工商舖的辣招稅徵費，即買方毋須支付雙倍稅率，以催谷市道，圖起帶動經濟作用，惟住宅方面各項辣稅則不撤辣。有經濟學者估計，撤辣將可以刺激工商舖成交，令現時吉舖處處、工廈丟空狀況有所改善，有利振興本港經濟。地產及建造界議員石禮謙表示，政府現在先在工商舖撤辣是「遲做好過冇做」，尤其對中小企有好處，更易套現周轉。

目前經濟疲弱，零售市道低迷，工商舖市場屢錄蝕讓成交，此時政府撤辣定必收立竿見影之效。嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生認為，取消非住宅物業雙倍印花稅，買家入市成本降低，將可帶動成交回暖，吉舖情況將有明顯改善，以現時經濟狀況，亦不用擔心工商舖物業價格會因而大幅炒上。

儘管有指港府現階段不會撤銷住宅物業的辣招稅，但何濼生認為，住宅市場更有撤辣必要，多年來在樓市調控措施下，樓價並未有如預期般下跌，反而鎖死二手盤源，即使不全面撤辣，也應放寬部分稅項，如針對非首次置業買家的15%新住宅從價印花稅。

另有經濟學者分析，工商舖市況慘淡，失業率集中在低收入人士，一直不贊成政府實施任何樓市調控措施。不過，由於目前經濟狀況不穩，辣稅收益對政府變得重要，故建議先放寬與稅收無直接關係的措施，如延長可豁免繳付15%新住宅從價印花稅的換樓期限等。

有業界人士認為工商舖撤辣可分階段進行，盛匯商舖基金創辦人李根興表示，政府撤銷針對工商舖物業的辣稅，市場氣氛會即時炒起，建議可先從按揭成數着手，參考住宅物業的做法，若以首次置業身份入市的買家，可承造最高八至九成。他解釋，餐飲行業對自置舖位需求較大，但礙於按揭成數問題未必有能力添置舖位，最後不敵高昂租金而結業，因此容許高成數按揭將對用家有重大幫助，亦有助推動經濟。

其次是，無論任何買家，按揭成數上限亦應由現時最高五成，放寬到六至七成，最後再將買家的雙倍印花稅稅率回復至推出辣招前水平。李根興指出，若政府撤辣，估計市場蝕讓及吉舖情況都會有好轉，工商舖價格有望在明年農曆新年之後回升。

資深投資者正八集團主席廖偉麟稱，市場早已沒有炒風，隨着工商舖物業價格下滑，雙倍印花稅亦失去意義，相信撤銷該項辣稅有助市況即時逆轉，舖位空置最壞情況將會過去，市場將步入恢復期。他估計工商舖物業成交將會大增三至四成，雖然售價未必會即時反映，但未來亦料有一至兩成反彈幅度。

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