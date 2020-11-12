斥政府敷衍處理醫護罷工　石禮謙：回覆「新的立法會」勿馬虎

有醫護人員年初發起罷工要求政府「全面封關」，醫院管理局曾向他們發出電郵，要求就缺勤作出解釋。食物及衞生局局長陳肇始今早(12日)在立法會回覆議員提問時表示，醫管局部分員工今年2月初的工業行動極度不理想，不符合病人利益，亦嚴重影響公立醫院服務，醫管局得悉約有7000名員工參與行動，沒按時上班，上月初已就缺勤事件向有關員工發信，確認缺勤日期及了解原因，目前醫管局正整理相關回覆，如果發現有違反守則及條例，會按法律意見及機制處理。

經民聯議員石禮謙發言時就批評政府回應太敷衍，更形容現時是「新的立法會」，官員回覆不能馬虎，要求當局回應如何處置有關員工。陳肇始回應指，醫管局發信是第一步，收回信件後要處理，強調醫管局一直嚴肅跟進，相信局方有機制防範將來再有同類事件發生及如何應對。

議員何俊賢指，有市民因持不同政見，不敢使用部分醫療機構服務，關注當局如何加強市民對醫療系統的信心。陳稱，明白過去社會事件有很多不同消息，醫管局會加強內部管理及處理投訴，挽回市民對醫管局服務的信心。

陳肇始又提到，是次工業行動導致長期病患、新生嬰兒、癌症病人等，因醫院人手不足而受到不同程度的影響，指政府於較早前實行公私營合作計劃，加上部分人手已調配返回原有服務，醫管局於7月份亦有聘請人手，認為積壓的延期服務已逐步恢復。

另外，民主派議員昨日(11日)提出總辭，當中有份提出質詢的衞生服務界議員李國麟缺席，主席梁君彥着議員李慧琼代為提出質詢。