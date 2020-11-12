譚惠珠指若因違國安法失議席　終身不能參選

全國人大常委會昨(11日)通過取消香港議員資格的框架安排決定，4名泛民議員隨即遭港府DQ，連帶15名泛民議員亦宣布今日(12日)總辭。基本法委員會副主任譚惠珠今早在電台節目表示，人大常委會的決定「依法認定」不符合擁護《基本法》及特區政府，共有4個場景，包括選舉主任裁定無參選資格、立法會秘書處監督宣誓無效、立法會條例下由三分之二議員表決通過1名議員在職時違反誓言，以及被法庭裁定違法《港區國安法》。

譚指，出席人大常委會會議時，曾就被裁定違反誓言者是否終身被剝奪參選資格一事查詢，有關方面未有具體回應，但按她的理解，如果因違反國安法而喪失資格，是會被終身剝奪參選資格。

她又解釋，根據上述4種情景而喪失議員資格，並不會「掃走」任何司法程序，亦不剝奪「司法補救」，指如果議員因為失去參選資格或宣誓無效喪失資格，仍可作出選舉呈請或司法覆核，又或者因為違反《港區國安法》被法庭裁定有罪，亦可以提出上訴，但人大常委會決定下，這些人士要先離開議會，得直後重回議會是另一回事。

但她亦指，今次人大常委會特別處理議會延任一年下的資格問題，點了4個人名，為他們作出決定，相信他們透過司法程序亦難以重返議會。譚惠珠表示，出席人大常委會會議時，曾就被裁定違反誓言者是否終身被剝奪參選資格一事查詢，有關方面未有具體回應，但按她的理解，如果因違反國安法而喪失資格，是會被終身剝奪參選資格。

她強調，今次決定與拉布等議會的情況關係很小，中央並非不容許拉布，也不代表不能容納立法會的反對派，而是不接受以議員身份，到外國爭取制裁香港。

全國人大常委譚耀宗則指，若果人大常委會能夠在立法會復會前處理4名議員資格問題會更好，但可能因為人大常委會早前議程較多，中央亦需時考慮和作安排，因此到今次會議才處理，他不認為這次決定與民主派近日在議會的表現有關。他又指，在8月人大常委會會議上，他亦曾提出4名立法會參選人不符資格參選但獲准延任的問題，惟當時決定交由特區政府自行處理，而行政長官林鄭月娥認為法律上依據不充分，因此再提請人大常委會處理。