首輛純電動小巴在港落地　充電20分鐘可行200公里

政府今年財政預算案提到預留8000萬港元推行「電動公共小巴試驗計劃」，目標在2023年有40輛電動小巴在路面試行。有新能源汽車公司自主研發純電智能小巴，並採用低地台無障礙設計，成為香港首輛純電動小巴，每次充電15至20分鐘，即可行駛200公里，設有12座座椅，並能停放4張輪椅，環保節能之餘，亦能方便長者及傷殘人士出行。該公司正與專營小巴公司接洽，期望電動交通工具可在香港普及。

內地新能源汽車及技術綜合解決方案供應商中國動力，成功研發純智能無障礙小巴，並於今日(12日)正式在香港落地。該電動小巴車身長7米，採用高效能磷酸鐵鋰電池，行車時無污染排放，並安裝首次在小巴應用的自動緊急煞車系統、車道偏移警示系統及疲勞駕駛警報器等，以提高車輛行駛安全及穩定性。車身電池亦採用模組式設計，一般可用5年，且只需更換個別零件。

該公司主席張韌表示，該款電動小巴用途彈性，可視乎需要改裝成全座位或多輪椅設計，適合作專營小巴、復康巴士、屋邨邨巴及醫院用小巴等。他指出電動小巴製造成本雖較一般小巴高，惟算上維修費及油費，長遠比較划算，如一般小巴每年維修費有機會達10多萬港元，電動小巴則只需2萬港元左右。至於充電裝置不足問題，他指政府正推動加裝充電泊位，私營停車場亦正積極發展當中，認為若然政府願意加大力度推行，相信可解決有關問題。

環境保護署副署長馮浩然則表示，過去10年香港電動私家車發展迅速，由10年前僅有70架增至現時的1.6萬架，佔私家車市場2.5%，而政府亦正積極推動商用電動車，認為今次是突破性發展。他續指署方於2星期前，已推出20億港元資助私樓加裝電動車裝置計劃，亦正擬備首份香港電動車普及化路線圖，冀打造智慧城市。