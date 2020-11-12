可立小學教師涉嚴重扭曲鴉片戰爭史實　遭教育局取消教師註冊

教育局今日(12日)表示，已於本周向一名小學教師發信，基於其教學的嚴重錯誤、欠缺擔任教師的能力，以及完全沒有盡其基本責任備課，認為該名教師並不稱職，亦非出任教員的適合及適當人選，因此根據《教育條例》取消其教師註冊。據了解，該教師於慈雲山的嗇色園主辦可立小學任教。

教育局指，該名教師在小學二年級常識科教授多項歷史事件時，內容失實，顛倒是非，不但欠缺學科的基本知識和常識，還欠缺理解課本或教材內容的能力，亦嚴重忽略備課的基本責任，只是輕率地隨意加入個人的胡亂推斷及猜想，甚至以完全無稽的想法來教授知識，在為學生錄製自學課件時，出現錯誤及怪異的旁述，包括在講述英國發動鴉片戰爭的原因時，指英國當時是「為了消滅中國內的鴉片而發動鴉片戰爭」。局方續稱，知悉該學校已提供教師備課錦囊，教師只要稍為嚴謹及用心，不難找到正確的歷史資料。

就上述個案，教育局認為有關教師嚴重缺乏擔任教師的基本能力及態度，雖非有計劃誤導學生，但也不能讓他獨自帶領學生學習；若他因需要擔當非教學工作，例如提供資訊科技或多媒體支援、舉辦或支援學校的課外活動，而需要進入學校，教育局會因應其學歷、經驗、學校的監管及其他相關因素，充分考慮其申請。

局方強調這宗個案涉及教學專業上的嚴重錯誤，反映這名教師完全沒有教授學生的基本能力，亦沒有應有的態度擔任教師，只憑個人想像教授，嚴重損害學生的學習和發展，教育局不能把學生交給這樣的教師，相信家長及社會也會贊同。

早前網上流傳屬於嗇色園主辦可立小學小二常識科教學影片，內容與鴉片戰爭歷史相關，教師被指在片中指扭曲史實，稱英國是為了消滅鴉片而向中國發動戰爭，該校曾就事件致歉並成立委員會徹查。