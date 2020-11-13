安排內地女子偷渡來港賣淫　警搗黑幫操控賣淫集團拘106人

元朗警區助理指揮官(刑事)歐陽肇剛警司表示，元朗警區於今年7月至11月期間，展開代號「新歲」的大規模反黑行動。據悉，黑幫成員利用不同非法活動增加收入，而色情活動亦是主要收入來源。據有關情報顯示，一個活躍於區內的黑幫，利用以雙程證來港女子，從事色情活動，地點包括無牌酒吧、無牌按摩院及酒店預約性服務等，惟近月受疫情影響，政府收緊出入境措施，持雙程證入境香港相對困難，黑幫收入大減。犯案集團改變營運模式，轉為在內地招攬有意來港賣淫女子，以偷渡方式將她們帶到香港賣淫。

歐陽續指，不法分子以手機應用程式，招攬內地女子來港賣淫。部分女子來自不同省份，集團安排女子於深圳、珠海等地方集合，然後安排船隻偷渡來港。當該批內地女子抵港後，集團會安排她們到不同場所賣淫，集團提供「一條龍」酒店預約性服務，包括於網站登廣告吸客，安排客人、酒店房、膳食及賣淫工具等。

在今年10月18日至11月11日，元朗警區刑事部、特別職務調查隊及巡邏小隊，展開一連串搜捕行動，搗破兩間無牌酒吧、6間無牌按摩院及8間酒店房間，合共拘捕62男44女(17至65歲)，合共106人。被捕人士中，包括88名本地人、1名雙程證人士及17名非法入境者，當中5人疑有黑幫背景。被捕人士分別涉嫌「無牌售賣酒類」、「經營色情場所」、「非法入境」、「協助及教唆非法入境」及「依靠他人賣淫收入為生」等。

行動中，警方檢獲16萬港元現金、避孕套、按摩床、性感內衣、酒精飲品等，總值逾28萬港元。有關行動仍然繼續，不排除稍後會再有拘捕行動。警方正調查集團偷渡及洗黑錢的情況。警方相信行動已成功打擊區內一個由黑幫操控的色情活動，亦堵截其收入來源。另外，在行動中警方搗破2間無牌酒吧，當中74名酒客及2名負責人因違反限聚令被票控。