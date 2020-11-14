疫情下改良心肺復甦及去顫法　省卻人工呼吸防感染

根據衞生署衞生防護中心「2001-2019年主要死因的死亡率」，香港每10萬人中，每年就有近70人因心臟病死亡；香港心臟專科學院研究亦指出，香港40至60歲人士中，每年因突發性心肌梗塞死亡者達1000人，這類病人透過心臟復甦及AED獲救的機會最大。有機構舉辦大型心肺復甦及去顫法訓練，更因應新冠肺炎疫情推出防感染急救法，冀更多市民能參與救急扶危。

國際扶輪3450地區及香港東北扶輪社，聯同香港聖約翰救護機構合作舉辦「心肺復甦及去顫法教育計劃」，活動自2015年至今已訓練4000多名市民。本年度的目標訓練人數則為800人，並以中學生為主。因應疫情，今年計劃的主題是「以改良的心肺復甦法及去顫法於新冠疫情下拯救生命」，該改良的方法省卻人工呼吸步驟，只需施行壓胸法，大大降低感染風險。

現場有兩位接受過訓練的皇仁書院學生示範防感染的「Hands Only CPR」，如果傷者沒有戴口罩，他們會為傷者戴上口罩，減低新冠肺炎傳播風險。急救期間，他們自身也要戴上口罩及乳膠手套，而且只會使用自動體外心臟除顛器及施行壓胸法，不做人工呼吸。接觸傷者後，也會消毒雙手。

食物及衞生局副局長徐德義表示，政府對急救教育的重視與政策一脈相承。律敦治醫院、明愛醫院、聯合醫院等機構亦定期舉辦急救醫學培訓予醫護人員、輔助醫護、政府部門、市民大眾等。