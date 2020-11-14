屯門南延線2030年通車　兩新站擬以架空形式建設

港鐵早前展開「屯門南延線」設計工作，將西鐵線由現時屯門站伸延2個車站，包括第16區中途站，以及直達屯門碼頭的屯門南站，預計2023年動工，2030年通車。網上流傳消息指，港鐵早前以網上形式舉行亞太鐵路大會，提到屯門南延線將被設計成「社區鐵路」，2個新站均以架空形式建設，而第16區站則會倣效荃灣西站，設有兩個側式月台，讓來回方向的屯馬線列車可於中間停靠。

Facebook專頁「香港鐵路發展研究組」發文表示，屯門南延線將被設計為「社區鐵路」，車站設計上將融入社區環境，並會搬遷將受延綫工程影響的現有設施，如已確定要搬遷的屯門游泳池，會在屯門高爾夫球中心重建等。

消息指，在走線方面，延線路軌將以高架橋形式於屯門河的屯門公園至友愛邨一旁沿岸建造，經過第16區之後越過屯門河出海口，抵達屯門碼頭的中心地帶。

其中第16區站設計為一個地上車站，會倣效荃灣西站設有兩個側式月台，讓來回方向的屯馬綫列車於中間停靠，而月台兩旁各設置一條避車軌道，以便日常列車停泊。該處的屯門游泳池、臨時停車場及「綠在屯門」社區中心等設施將會搬遷，未來會有圍繞車站周邊的物業發展。

貼文又提到，屯門南站規模會相對較小，使其能在被碼頭住宅區四周包圍的湖景路上得以興建，港鐵初步構想會是一個架空露天車站，只有一個島式月台，及兩條路軌在月台的兩邊通行，並採用自然通風設計。月台前約185米則會建造交叉渡線，預計位置位於湖景路與湖山路交界至湖翠樓對出的湖景路路段上方。