「安心出行」App明日起可下載　政府：市民自願參與

市民以手機掃描的士車門上的車牌，可記錄乘坐的日期及時間。(何天成攝)

政府明日(16日)起將推出感染風險通知流動應用程式「安心出行」，市民安裝後，可在出入或乘搭的士時，透過手機掃描二維碼或的士車牌，以作記錄。創新及科技局局長薛永恒今日(15日)表示，現階段約有6000個公私營場所、1.8萬部的士可使用有關程式，當市民到過的地方曾出現確診個案，就會收到通知。

市民下載手機App後，出入約5000個公營場所，如室內運動場、約1000個私營場所如食肆等，可掃描場地的二維碼，的士則可掃描車門附近的車牌，以記錄到達日期及時間，離開時只要按應用程式內的「離開」按鈕，相關記錄便會儲存在用戶流動電話的應用程式內。

薛介紹時指，手機App將於明日可供市民下載，程式由政府資訊科技總監辦公室統籌開發。他又稱，有關手機App的特點是市民自願參與、自主作記錄，資料只會加密存放於用戶的電話內，用戶亦不能存取資料，亦不會備存到任何政府或其他系統，並會在31天後自動刪除。

薛續指，由於的士車廂較細，感染風險高，故先在的士推行，政府會按部就班於不同的場所設置有關二維碼。他又指，由於計劃屬市民自願參與，故未有訂立使用者人數等目標。