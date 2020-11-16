東方日報A2：梁繼昌質疑DQ另有後着　旨在通過明日大嶼

全國人大常委會今年8月宣布立法會延任不少於一年，惟事隔數月特首林鄭月娥就提請人大就議員資格問題作決定，最終4名議員被取消立法會議員資格（DQ）。被DQ的會計界前議員梁繼昌昨接受訪問時指無法猜測林鄭背後動機，但批評港府在處理議員資格一事上「朝令夕改」，如伸出「彈弓手」，毫無程序公義。他又遺憾立法會成為「一言堂」，亦預計建制派日後將扮演「忠誠反對派」，他憂慮一些具爭議的議題，例如「明日大嶼」或是有關垃圾徵費及禁電子煙的條例草案，或會在會上迅速被通過，或是因不合某些人心意而被「消滅」。

梁繼昌在第7屆立法會選舉提名期間，被選舉主任裁定提名無效，港府早前按全國人大常委會的決定即時取消其議員資格。梁表示，不贊同選舉主任當時所作的裁定結果，斥對方未有給予機會解釋是不公平做法。對於早前被DQ議員資格，他坦言對人大常委會的決定感到詫異及失望，惟及後因聽過有關風聲傳出所以不感意外。他斥有關決定矛盾及不理性，認為如有關議員不能延任，中央亦應提早交代。

被問到會否就有關決定提出上訴，他反問「有用咩？」又認為對於人大常委會的決定，法庭很大機會不會受理，而且預料勝算微，故暫未有考慮提出上訴。梁又預計，當議會沒有泛民的反對聲音後，或有建制派會扮演「忠誠反對派」，但可能只會用多點時間批評政府，到最後一刻依舊投下贊成票。他又憂慮，在社會上較大爭議的議題，如「明日大嶼」將於會上迅速被通過，或是民生關注，如有關垃圾徵費及禁電子煙的條例草案，或因不合某些人心意而被「消滅」。他呼籲建制派議員若要做好「忠誠反對派」，應做足功課、改善議政質素及認真思考投票取態。

經過DQ一役，外界關注4人會否再次參選下屆立法會選舉。梁繼昌指剛被DQ不適宜在現階段再討論參選與否，又坦言「無再諗過（要參選）」，他作為專業人士未來有興趣繼續在專業範疇的工作上發展。他指現時本港財政狀況惡化，加上未知經濟會因疫情放緩多久，故未來會更關注本港公共財政問題。

另外，明日大嶼計劃因高昂造價而備受關注，政府初步估算計劃總工程造價高達約6,240億元。有學者昨直指計劃規模龐大，認為政府必要盡快交代計劃時間表及擬建工程細節，提高透明度，填海造地工程涉及大量招標項目及批標流程，建議政府設立由立法會議員及工程界代表組成的委員會監察，亦可為相關工程全球招標，避免令工程落入單一發展商或承辦商，否則容易予人官商勾結之感。

香港中文大學經濟系副教授莊太量指出，明日大嶼計劃擬填海造地1,000公頃，工程範圍甚廣，不應只由單一或少數公司承辦，建議政府展開全球招標，吸引國際及本地的公司報價，期間組成委員會監察，再選出並公布較佳方案，提高計劃整體透明度。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，政府標榜會靠明日大嶼打造人工島建屋，紓緩房屋短缺，他認為政府需事先公布計劃設計，切勿一味強調居所，卻未做好相應娛樂、交通及社福配套，令居民最終恍如住入「孤島」，故可考慮設置演藝、娛樂及零售等處所及配套，設計大規模消閒娛樂購物中心，為基層居民帶來就業機會，讓他們安居樂業，又可打造多元化社區。

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