消委會：18款洗衣機同屬1級能源標籤　耗電量懸殊影響電費

大部分香港家庭有洗衣機，消費者委員會測試18款洗衣機，發現洗衣機難同時省電又省水。而3類洗衣機在清洗棉質衣物時，頂揭葉輪式洗衣機整體耗電量較低，但耗水量最大；而前置式及歐洲頂揭式的洗衣機則平均較頂揭葉輪式洗衣機慳水約5成及5成半。至於環保表現上，各款洗衣機即使同屬1級能源標籤評級標準，耗電量亦可甚為懸殊，直接影響電費。

消委會測試18款洗衣機，包括10款前置式（俗稱大眼雞）、5款頂揭葉輪式（俗稱日本式），以及3款歐洲頂揭式洗衣機。18款洗衣機中，10款前置式型號的售價普遍較高，介乎4190至8230港元；5款葉輪式型號的售價普遍較低，介乎2588至4450港元；3款歐洲頂揭式型號的售價則介乎4190至6190港元。測試項目包括洗衣潔淨程度、過水及脫水效能、環保表現、寧靜及減震程度等。

測試結果顯示，18款洗衣機中，頂揭葉輪式洗衣機在洗衣潔淨程度上表現差異最大，清洗棉質衣物及人造纖維衣物的潔淨比率可分別相差14%及16%，其中「日立Hitachi」BW-V80BSP及「惠而浦Whirlpool」VEMC75810表現較差；而歐洲頂揭式洗衣機的潔淨比率差異則最小，分別只有約3%及1%。另外，3款歐洲頂揭式洗衣機及6款前置式洗衣機的潔淨表現較為理想。

在洗衣時間方面，消委會指頂揭葉輪式洗衣機較省時，只需約1小時或更短時間完成洗衣程序，其中「日立Hitchi」BD-80YCV及「東芝Tochiba」TW-BH85S2H清洗每公斤衣物只需約17至25分鐘不等。而前置式及歐洲頂揭式洗衣機則普遍需時較長，當中更有7款洗衣機需要超過3小時才完成棉質衣物的洗衣程序。消委會又提到，雖然不少洗衣機有「快洗」功能，惟只適合清洗小量及不太骯髒的衣物，是次結果亦反映，洗衣階段時間愈長，洗衣普遍愈潔淨。

至於環保表現，前置式及歐洲頂揭式的洗衣機較慳水，相反頂揭葉輪式洗衣機「三星Samsung」WA70M4400SS/SH及「豐澤牌」FJW70M17則較耗水；但頂揭葉輪式洗衣機普遍較另外2類洗衣機慳電約8成，其能源標籤評級標準亦較為嚴格。是次測試中，18款洗衣機的能源標籤均為1級，但耗電量可甚為懸殊。例如同屬1級的前置式洗衣機，清洗每公斤棉質衣物的耗電量最多相差近6成，大大影響消費者要付的電費。

消委會表示，若以18款洗衣機洗棉質衣物的耗電量計算，假設每度電1.2港元，每年開機洗衣260次，每年所需電費差距可高達13倍。當中前置式洗衣機每年所需電費相差最大，由134至281港元；頂揭葉輪式洗衣機的耗電量則最少，每年電費由20至47港元。消委會建議，機電工程署進一步提高洗衣機的能源標籤評級標準，鼓勵供應商引進更高能源效益的產品。

消委會亦建議，市民洗衣時，洗衣量不可超過上限、不要過量使用洗衣劑，以免產生過量泡沫影響洗衣機的表現。若然洗衣機有「節能」洗衣程序，該程序通常較慳水慳電。消委會亦提醒市民，妥善保養洗衣機，並呼籲廠商及代理商提供較長的保用期。