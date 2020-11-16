殺妻後藏屍多天　張祺忠哭訴：我唔想扔咗佢

港大機械工程系副教授張祺忠殺妻案，今（16日）於高院續審。張祺忠繼續自辯時，被問到為何要把死者的屍體從宿舍搬往辦公室時，他忍不住痛哭並說：「我唔想扔咗佢，我唔想扔佢落海或者揼咗去垃圾站」，他承認案發後是想造成妻子已外出的假象，但他認深知屍體遲早會被發現，當時只想着：「過得一日得一日，避得一陣得一陣」。

張供稱，他在案發後先將妻子的屍體放進藍色行李篋並放在兒子房門口，至翌日至早上10時駕車送兒子上班後，再將屍體轉到另一個綠色篋並放在較少人經過的露台。他坦言當時只能見步行步，因那時是夏天，他怕屍體發出臭味，便到木材店購買木板製作木箱。

他承認，之後與女兒報警說妻子失蹤，又把妻子的護照丟棄，因成想造成她已外出的假象。當警方要到宿舍調查，他便事先把木箱搬到單位外的走廊近升降機大堂的角落。

張又解釋，到22日時他把木箱搬往辦公室，是因為他相信警方很快便會查到曾放在電梯大堂的木箱。又因為他在搬箱時曾遇到警員，又有閉路電視會拍到他搬箱的過程，他知道遲早會被拆穿，但心想「避得一陣就一陣啦」，始終不想把妻子的屍體棄置。他又指知道警方會問他有關木箱的事，故他再到木材店買6塊木板，向警方假裝已將箱拆開，但實際上木箱一直在他的辦公室沒有移走過。

張並稱，見子女及姨仔等人一直落力找回死者，他感到「好辛苦」：「我又要扮同佢哋一齊搵，我又扮唔到好焦急嗰種神態出來，我亦知道閉路電視影到我推木箱，咁好快會畀人知道，但當時諗過得一日得一日啦」。對於要向家人隱瞞妻子已死一事，他感到:「係想逃避，但當然亦背棄咗佢哋對我嘅信任，我覺得好羞恥」。

直至8月28日警方終發現該藏屍木箱並稱嗅到有臭味，張坦言當時並不覺得臭。他又指若然當晚:「我攞拖鞋而唔係電線，事情就唔會發生」。