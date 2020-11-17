宋恩榮料港未來2年仍有財赤　王于漸倡重啟租置計劃創造財富

宋恩榮認為，若政府重啟租置計劃，可助200多萬人「上車」。

受到疫情打擊，香港經濟陷入谷底。香港中文大學滬港發展研究所副所長宋恩榮今早(17日)在一個論壇上表示，香港正面對的危機是戰後數十年後最嚴重，疫情亦不會在短期內好轉，就算沒有疫情，政府10年後都有財赤，本港在明年和後年將繼續錄得財政赤字，預料2年後才會回復正常收入。

宋恩榮又認為，若政府重啟租者置其屋計劃，可幫助包括居屋在內200多萬人上車，又認為港人對住屋有要求，計劃反而會帶來財富效應，刺激消費。

同場的香港大學首席副校長兼經濟學講座教授王于漸說，疫情是由衞生問題影響經濟，目前全球差不多進入第3波疫情，經濟難以恢復，無論是社交距離或疫苗並非一時三刻便能解決。

王續說，香港在戰後多年每次出現經濟衰退，都是依靠外面帶動令經濟起步，而現時中國內地的疫情受控，假如能夠與中國內地保持開通是其中一個恢復外部需求的方法，在疫情得到解決前，如何牽動內部需求是十分重要，例如企業願意消費和投資。

雖然政府有推出防疫抗疫基金應對疫情，但王指財政儲備有限，認為推出租置計劃是其中1個延長總體需求的方法，將公屋以相宜價錢出售予租戶，將可創造超過4萬億港元財富，政府亦可將收入提高在保障社會公共支出，市民亦有更多的儲蓄，應付日常開支。

香港黃金五十創辦人林奮強直指本港房屋分配不均，薪金升幅遠不及財富升幅，是否擁有資產的分別極大，因此政府需要以有形之手，幫助沒有資產的市民。