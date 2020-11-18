狠母4年內虐打11歲女數百次　前男友不值報警

荃灣發生懷疑虐兒案。昨晚(17日)7時許，一名年約40歲姓林男子報案，指其年齡相若姓陳前度女友，於本月8日在荃灣海壩街54號滿樂大廈一單位，因17歲長女沒收其同母異父11歲繼妹的手提電話，姊妹2人發生爭執；陳亦加人罵戰，繼而與長女用手及腳襲擊女童，導致其左手臂有瘀傷。

警方接報到場，經調查後，將涉案的陳及遇襲11歲女童及報案姓林男子帶返警署作進一步調查；女童其後送院治理。東網正向警方查詢案件詳情。

據林透露，事件中11歲女童身世坎坷，她在港出生後不久，生父即撒手人寰，女童隨後由家人帶返內地生活，直至她7歲始返港定居讀書，現就讀於荃灣區一小學5年級，成績優異，多年來全級考試名列前茅。

林續指，與陳拍拖近4年，她一直靠綜援維生，期間與女友及其2名女兒共同生活；數月前，從幼女聽聞陳經常透過手機社交程式「勾佬」，而他與其11歲女兒感情要好，且以「寶貝女」匿稱對方，如同己出。林因不值陳女「勾佬」行為及經常虐打「寶貝女」，而女童亦曾遭其母的親密男友施以毆打及恐嚇，他直言陳的所為太過分，故數月前與陳提出分手。

林指與「寶貝女」已共同寫下聲明2人為「父女」關係，並指陳女性格暴躁，自女童7歲抵港生活至今，經常遭人用衣架及手虐打，4年來受虐近數百次之多。林指曾向學校投訴，女童亦已轉介社工跟進，惟一直無報警求助。