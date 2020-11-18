屯赤隧道下月27日通車　往返屯門南及機場可節省20分鐘

連接屯門第40區至港珠澳大橋香港口岸人工島的屯門至赤鱲角連接路北面連接路(即屯赤隧道)，將於下月27日通車。運輸及房屋局表示，政府會通車當日起，豁免使用屯赤隧道及青嶼幹線的收費，新路段可提供更直接的路線往來新界西北與大嶼山，大幅縮短行車路程，往返屯門南和香港國際機場可節省約20分鐘行車時間。

全長約9公里的屯門至赤鱲角連接路由北面連接路和南面連接路組成，南面連接路已於2018年10月通車，北面連接路則於港珠澳大橋通車事隔逾2年後才啟用。北面連接路全長5.5公里，其中約5公里為屯門赤鱲角隧道，是連接屯門南和港珠澳大橋香港口岸人工島的海底行車隧道。

運房局發言人表示，屯門至赤鱲角連接路連接新界西北、港珠澳大橋、北大嶼山和香港國際機場，整條連接路通車後，可往返屯門南和香港國際機場可節省約20分鐘行車時間。而屯門至赤鱲角連接路是青嶼幹線以外，連接香港國際機場和市區的另一條陸路通道，開通後有助分流往來大嶼山的交通。

該局稱，政府會於北面連接路通車當日起，豁免使用屯赤隧道及青嶼幹線的收費，減輕市民、公共交通營辦商及運輸業使用相關政府隧道和管制區的開支。現時路政署的承建商正進行最後階段的工作，例如更換現有路牌以配合北面連接路通車和青嶼幹線豁免收費的安排，該署亦正與不同部門及機構為開通相關路段作好準備，包括進行相關演練工作。

運輸及房屋局局長陳帆今早(18日)表示，屯門和赤鱲角連接路將於正式開通後，市民從屯門南到機場可節省20分鐘車程，亦可紓緩屯門南、屯門公路一帶的道路擠塞，而豁免青馬大橋的收費，令駕駛人士和乘搭公共交通工具的市民減輕車費負擔。他指港府正和內地磋商「港車北上」，當有決定會適時公布。他又稱，沙中線南北段信號系統早前曾出現問題，政府得悉事件後已盡快公告。