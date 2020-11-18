相思灣村違建道路續復修　工人於中邦地鑿石屎　議員斥政府塞責

東方報業集團（下稱東方）揭發西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件近一個月，地政總署裝設石躉和鐵柱阻止車輛進出，日前派工人在神秘丁屋前的違建道路部分路段鑿地，聲言會噴草修復土地。今日(18日)同時有兩批工人分別進行復修工程，一邊在神秘丁屋旁以推土機翻泥；一邊在違建道路入口處以挖泥車鑿開石屎，有關地段涉及曾遭票控的中邦發展有限公司，鑿開的石屎約有7吋厚。議員促政府盡快追討違法者還原土地的費用，勿以公帑「埋單」。

早前地署已派人於違建道路裝設12個石躉及多支鐵柱，又豎牌標示政府土地。連日來，神秘丁屋旁的斜坡位置已鑿開石屎，並以夾斗車將約3吋厚的石屎運走，工人今早以推土機翩泥及還原石躉位置後離開。該地段涉及早前遭規劃署票控並罰款的註冊業主持有。

違建道路另一端入口位置的私人土地，今早亦有工人以挖泥車到鑿開石屎，鑿出的水泥約7吋厚。該地段為早前遭規劃署票控而未有派代表到庭的中邦發展有限公司持有。至於位於自然保育區的非法廢料場，則已經完成平整。

「好明顯地政冇做好自己份工。」議員柯創盛認為，地政總署多年來未有積極處理霸地問題，令市民覺得有縱容和包庇之嫌。他認為，還原工程的款項是公帑，使用時必須公平、公正、公開，政府應向涉事人追討收回工程所涉及的款項，不應由納稅人「埋單」。他又指，長遠政府或要檢討有關罰則，是否具阻嚇作用，研究是否需要修改法例。