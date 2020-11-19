議員轟政府無力處理交通塞爆　港鐵金鐘站如「屍殺列車」

立法會今早(19日)復會，繼續討論由議員陸頌雄提出的「紓緩道路交通擠塞」無約束力議員議案。多名議員提到現時本港的交通擠塞情況，形容金鐘港鐵站如屍殺列車，建議政府在制訂政策前先做好交通配套，並到港鐵站體驗一下。會議在開會近一個半小時左右結束，議案以不記名方式下通過。

議員林健鋒指，政府對塞車問題束手無策，質疑路面車太多，指市區和新界的樓價差距大，不少人會選擇買車或轉乘的士，從而令交通擠塞問題加劇。他又提到金鐘港鐵站的擠迫情況，指過去有網民以「屍殺列車」形容，更指如帶同餅乾上車，下車時會變成麵粉，建議政府官員應在交通繁忙時間到場體驗一下，隨時20分鐘亦未能上車，認為客員在規劃發展時應預先做好交通配套，不應讓居民開荒捱苦。

議員何君堯認為，政府在城市設計方面要有前瞻性，例如大廈與大廈之間應要以過天橋貫通，認為可減低地面上的負荷，從而減低碳排放。他更認為，現時香港的車輛數量偏高，應要參考新加坡有關舊車換新車、首置汽車的政策，減低汽車數量。