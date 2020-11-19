中大畢業生校內持「光時」旗幟遊行　保安警告違公安條例

香港中文大學今(19日)起一連三日舉行畢業典禮，校方早前宣布，本屆畢業典禮受疫情影響改為網上進行。有人在網上發起中午在校內遊行，為反修例衝突事件默哀。有百名中大畢業生及學生手持抗爭標語等，在港鐵站外的民主女神像集合後在校內遊行，並高呼反修例口號及旗幟。

今午12時15分左右，先有10多名身穿畢業袍的學生，戴上「V煞面具」、手持黑色氣球和抗爭標語，包括「一息尚存，抗爭到底」、「Save 12」等，他們及後高呼「釋放義士」、「毋忘12」等口號，促請有關部門盡快釋放被扣留在深圳的12名港人。其後不斷有人加入遊行隊伍，約100名遊行人士抵達百萬大道，再次舉起多幅口號，包括「中大暴徒，畢業快樂」、「光復香港，時代革命」等，他們高呼口號後，眾人齊唱「願榮光歸香港」

遊行期間有學生企圖在地上塗鴉，被保安阻止，並要求其他保安拍下其照片，聲稱要追究他刑事毁壞的責任。過程間保安與記者發生碰撞，一度擾攘。保安不時警告在場人士的聚集，違反禁聚令及公安條例，要求在場人士停止、保持社交距離。