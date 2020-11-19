上年度接144宗懷疑虐兒案　團體指66%施虐者為家人

虐待兒童時有發生，防止虐待兒童會於2019至20年度，共接獲1142宗熱線舉報及諮詢，當中144宗為懷疑虐兒個案，涉及174名兒童，其中51%為3至8歲兒童；另亦涉及165名懷疑施虐者，66%是家庭成員。該團體建議政府增撥資源於早期預防服務，支援高危組群，並檢視法例研究強制性舉報虐兒機制等。

防止虐待兒童會表示，1142宗熱線舉報及諮詢中，有144宗為懷疑虐兒個案，其中逾半數涉3至8歲兒童；另亦有7成，即798宗是與子女管教問題有關。防止虐待兒童會服務經理李如寶指，3至8歲兒童包括學前及小學階段兒童，而升小一及升中的過渡期間，選校和學業成績均會令家長倍感壓力，容易形成親子衝突。

該會亦指在懷疑虐兒個案中，44%為身體虐待，其次是各佔16%的性侵犯和多項虐待，疏忽照顧及心理虐待則各佔13%及11%。而懷疑施虐者涉及的165人中，66%是家庭成員。李指出，體罰常被誤以為能管控及改善子女的行為，事實上卻令親子關係疏離，體罰有時亦會伴隨喝罵，對兒童心理構成負面影響，呼籲家長應學習正面管教的知識及技巧。

李續指，是次的懷疑虐兒個案數字較上年的17%少，但她坦言，以往有不少個案由學校或專業人士舉報，但新冠肺炎疫情下，學校和很多活動受影響，亦擔心因而有更多潛在虐兒個案未被揭發。而疫情亦為家庭帶來衝擊，她提到，重新上學亦需適應，今年5月至10月收到較多求助，比往年同期有1至4成的升幅。

她又提到，虐待兒童的危機因素，可分為兩方面，就家長而言，管教及育兒知識較弱、有情緒問題、婚姻問題，是頭3位高危因素；至於兒童方面，則是有行為問題、學校表現未如理想、及有情緒問題。李建議家長在關注兒童的同時，亦需要關注自己，若然有情緒困擾或管教難題，都應及早求助。

防止虐待兒童會自2010年開設「忘憂草計劃」，透過義工家訪、親子教育等方式，每年為60名單親媽媽提供支援。而社會福利署數字指出，今年1至9月共有650宗新呈報的虐兒個案，該會亦建議政府增撥資源於早期預防服務，及早支援高危組群，如貧困家庭、單親家庭等，並促請政府檢視法例，研究強制性舉報虐兒機制、設立法定性罪行紀錄查核機制等。