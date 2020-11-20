城大研發磁性噴霧令物件變微型機械人　助精準傳輸藥物

香港城市大學近日研發出一種創新噴霧，噴塗在物件表面後可輕易將其變為微型機械人，透過磁場的驅動，可於不同的表面移動，加上噴霧所使用的所有材料皆是生物兼容，因此塗層崩解後可以被人體吸收或排出體外。該技術有望用於醫學層面，如導管插入和傳輸藥物等。

研究成果剛於最新一期科學期刊《科學•機械人學》上發表。領導研究的城大生物醫學工程學系副教授申亞京表示，該噴霧M-spray的成分是聚乙烯醇、小麥蛋白粘粉和鐵顆粒，可以瞬間穩定地緊貼於一維、二維和三維物件上，所形成的一層厚度只有0.1至0.25毫米的薄膜，不會影響物件原來的大小、形態及結構。

申亞京解釋指，M-spray可以黏在物件表面，然後透過磁場的驅動，在玻璃、皮膚、木頭或沙礫等表面上，以爬行、翻轉、行走或滾動等不同方式移動，而透過重新編程，更可以改變該物件移動的模式。

研究團隊已在兔子身上進行過活體實驗，以測試其藥物傳輸能力，結果顯示M-spray塗層微型機械人能準確到達兔子胃部位置，並自行崩解，從而令藥物可以到達目標位置才被釋放，而非在器官中四處散落。研究已獲得國家科學基金會與香港研究資助局的資助。