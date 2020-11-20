23人墮低息貸款騙局失252萬元　有律師被騙80萬

今年4月至11月期間，警方收到多名市民舉報，指收到聲稱為本地大型銀行職員的來電，對方訛稱可提供低息貸款，當事主表示有興趣時，騙徒會將事主轉介予同黨，相約在時租商業中心、咖啡店、快餐店等見面，見面期間要求事主簽署承諾書等文件，當受害人簽署後，騙徒會要求受害人將一定金額存入指定銀行作保證金，並向受害人承諾若貸款不成功，會全數退還。部分事主不虞有詐，將金額存入指定戶口，惟其後未能聯絡騙徒，申請的貸款亦從未兌現。

警方經情報搜集及深入調查後，西九龍總區重案組在上周二(10日)聯同商業罪案調查科人員展開聯合行動，在尖沙咀阻截一名女事主被騙去金錢，並即時拘捕另一名本地女子，當時她疑意圖騙取女事主約5萬港元，警方在被捕女子身上搜出相關的協議書。

直至今日(20日)，警方在旺角、尖沙咀、觀塘及大埔，以涉嫌串謀詐騙拘捕5男2女(26至68歲)，他們報稱文員、侍應、送貨員及無業，正被保釋候查，案件仍然調查中，不排除有更多人被捕。而案件暫時涉及23名受害人(30至75歲)，他們分別為專業人士、勞工階層及退休人士，總共被騙金額約252萬港元，其中一名專業人士任職律師，他兩度要求貸款額400萬港元，總共向騙徒繳交並損失80萬港元。

警方亦表示，最近發現有騙徒以疫情為由，向受害人聲稱毋須見面亦能借貸，受害人只需根據指示，將金額存入指定銀行戶口，並將個人資料及所需文件傳送到騙徒的手機，即能批核貸款，有市民因而受騙。