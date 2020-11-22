油麻地無情火「頭七」後工人清理路面祭品　仍有3人命危

今日仍有零星市民到場獻花悼念。(曾紹良攝)

油麻地上周日(15日)發生的唐樓無情大火釀成8死10傷，拆散多個尼泊爾家庭，昨日(21日)是其中7名死者的「頭七」，有團體舉行超度法會誦經超度亡靈，期間有大批市民以及尼泊爾人士到場參與拜祭，儀式至晚上約11時才告結束。

「頭七」過後，今日(22日)有清潔工人到場清理路面，連日前來致祭人士擺放的白色鮮花、蠟燭及祭品均大致被清理好，而昨日法會使用的紙紮祭品等則暫時擺放路邊，仍待相關團體搬走。此外，繼續有零星市民到場哀悼死者，將花束插在花槽以及唐樓門口，表示對悲劇不敢或忘，希望死者安息，傷者早日康復，家屬亦得以撫平傷痛。

根據醫管局資料，截至今晨，留醫傷者保持2女1男危殆，其餘3男3女傷者情況仍然穩定。

事發於上周日晚上8時許，油麻地廣東道562號唐樓一間樓上餐廳，當時有3個家庭在現場聚餐，為一名3歲尼泊爾小孩慶生及慶祝排燈節。據悉，餐廳外及附近多個住戶均按傳統在門外燃點蠟燭擺放鮮花，迎接神明降臨，現場喜氣洋洋。未料，餐廳門外的蠟燭火種懷疑意外點着其他雜物，火勢一發不可收拾，多人逃生不及，節慶演變成悲劇。