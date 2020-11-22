城大因疫情轉搞網上就業博覽　提供逾1500工作及實習機會

新冠肺炎疫情影響不少打工仔生計，畢業生要搵工更可謂難上加難。香港城市大學推出「城」就開拓計劃（CARLS），至今為2020年度畢業生創造超過1800個就業機會。另增設「企管專才互動聊天室」，讓學生及畢業生與高級企業行政人員實時互動，城大亦在9至10月推出網上就業博覽「網上事業成就博覽2020」，吸引130家企業參與，並透過展覽、工作坊等，為在校學生和畢業生提供1500多個工作和實習機會。

城大指，博覽為學生提供平台，掌握最新市場趨勢，並獲得工作和實習機會。今年有超過130家來自不同行業的跨國企業及大型機構參與，包括網路服務公司、會計師事務所、銀行及政府機構。博覽活動包括展覽、求職技巧工作坊和招聘講座，亦設有與行政人員的實時互動，了解職場工作和生活經驗。

城大副校長（學生事務）葉豪盛表示，疫情嚴重影響全球經濟，畢業生在求職方面遇到的挑戰大增。城大在這段時期提供專業支援，希望畢業生能積極裝備自己，找到理想工作。葉補充指，網上事業博覽因反應熱烈而延長至上月30日，吸引逾8000人次瀏覽網上職位展覽及近5000人次參與各項網上事業活動，總參與人數高達逾1.3萬人。

他續指，城大將在下個學期再度舉辦網上事業成就博覽，屆時將有更多本地、內地和海外僱主參與，為即將畢業的學生提供更多的事業支援和就業配對機會。