機場超級一號貨站系統昨晚疑兩度故障　貨運站停車場「爆瀉」

赤鱲角機場駿運路9號超級一號貨站，每年處貨量可達350萬公噸。昨晚(21日)貨運站電腦系統疑兩度出現電腦系統故障，期間曾停頓，並進行人手操作，由於11月是貨運旺季，加上購物模式轉變，貨機貨量大增，有業界形容昨晚情況較為「墟冚」，部分司機鼓譟。

香港空運運輸業協會副會長林志偉表示，昨日貨運站電腦系統兩度出現故障，未能完成俗稱「收板」的相關程序，令貨運站停車場「爆瀉晒」，泊滿了輪候的貨車。他形容昨晚情況比較墟冚，塞至機場馬路，令部分司機鼓譟。

林續指，昨晚6時半左右，協會收到業界通知，表示電腦系統故障而出現停頓，貨運站其後安排其他地方進行「收板」及人手運作，亦採取應急措施，包括12小時內的飛機航班可聯絡控制室以安排先處理；於晚上8時，一切回復正常。但在10時半左右，電腦系統再次出現故障，電腦系統非常緩慢，需進行搶修，只可維持有限度運作；其後於凌晨1時半回復穩定。

林表示，11月是貨運旺季，美國感恩節及「雙11」等重大節日，而且市民購物模式轉變，網店的貨量大增，加上疫情下客機的貨運空間大減，超級一號貨站貨量不跌反升，亦大大加重貨站的壓力。

貨車司機的方先生則稱，昨晚電腦系統出現癱瘓，期間需依靠人手操作，今早等逾4小時才能進入貨運站，有逾百輪貨車排隊等候。他認為有關單位安排不善，擔心未能趕及上機。

香港空運貨站回覆指，香港空運貨站昨午約5時發生電力系統故障。貨站已在事件發生後即時進行搶修工作並啟動應變方案，改用人手操作。系統於當晚8時回復正常運作，貨站亦立即處理於故障期間積壓的貨件。貨站工程人員正調查電力系統發生故障的原因，以防止同類事件再發生，為事件所引起的不便致歉。