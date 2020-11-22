美孚君好宴會廳出現確診者　酒樓今晚暫停營業消毒

一名確診者曾到美孚君好宴會廳參與跳舞活動。(何子輝攝)

今日(22日)新增的源頭不明個案中，其中一名居住觀塘的45歲女患者，上周一到美孚君好宴會廳吃晚飯及跳舞。據了解，該名患者居住觀塘順天邨天瑤樓高層，該名患者上周五(20日)不適到急症室求醫，房屋署已初步進行消毒。衞生防護中心指出，當時酒樓現場有很多人，而跳舞是高危活動，呼籲當時在場的市民做病毒檢測。

東網記者到現場視察，該酒樓今午仍照常營業，沒有貼出消毒及清潔等通告。市民曾女士表示，日常不多到該酒樓飲茶，家人亦不會光顧，所以不清楚相關跳舞群組的細節，日常多注重保持個人衞生。記者傍晚時以顧客身份致電該酒樓，經理指獲知有確診者到訪後，今晚已即時暫停營業進行消毒。

有附近燒味檔東主表示，自己從未上過該酒樓，亦不知道該食肆曾有確診者到訪，認為不能擔心太多，「個個都要搵食，沒有辦法」，最好大家都沒有事，做生意時亦會注重個人衞生。

居民唐女士表示，不清楚該食肆有跳舞表演者染疫，因為已有幾年沒有去飲茶，不能擔心太多，做返自己本份便可以。