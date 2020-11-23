迪士尼行政總裁將離任　嘆疫情困局較911更嚴重

香港迪士尼樂園度假區行政總裁楊善妮即將離任，於12月回美國「升職」，擔任迪士尼消費品、遊戲及出版業務總裁。回望自己在位時間，她坦言疫情是她職涯中最困難的時刻，比美國的911襲擊更嚴重，但幸好有如家庭一樣的團隊相伴共渡難關。

楊善妮與香港早建立淵源，2006年時她來港任職迪士尼財務總監3年，之後在2018年底回港出任行政總裁，形容香港是她第二個家，但她在這裏經歷的風浪不少。受去年社會事件以至今年疫情的影響，樂園在去年10月至今年9月，有6成時間關閉，生意停頓。

提及她28年的職業生涯中最大的困難，她坦言指是次疫情比當年2001年美國911襲擊更嚴重。「以為情況會逐步好轉，但疫情影響更漫長!」作為領導者，她一直希望為員工帶來正面形象，所以在今年8月，迪士尼要求員工每周放1天無薪假時，她指決定艱難，「這是一些犧牲，你不會希望在別人的薪水上作調整，但我認為決定是正確。」

香港迪士尼一直飽受外界批評，單是2018年的財政年度，全年錄得淨虧損1.05億元，加上港府不延長迪士尼在竹篙灣迪士尼第二期用地的認購權，在位時面對如此多負面新聞，楊善妮坦言曾徹夜難眠，但自己都樂觀面對，「當你集中在入場的遊客，他們的經歷，你就能跨過。」她又感謝團隊一直以來努力，形容他們如同家人一樣。楊的崗位將會由莫偉庭擔任，於12月27日起生效。楊表示再次離開香港總有不捨，但笑指因今年樂園的萬聖節活動遭取消，她必定會在明年來港參與。