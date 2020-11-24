政黨向從事飲食零售等行業確診者　提供額外4000元津貼　

有政黨將向從事特定行業的確診人士派發4000港元資助，當中包括飲食業。

政府表示為本地感染確診的市民，提供一次性5000港元的津貼。有政黨今日(24日)指，會為從事4個特定行業的本地感染確診市民，提供額外4000港元補貼。換言之，相關人士將會獲得共9000港元的津貼。

飲食界議員張宇人指，業界不少員工不願進行檢測，憂慮確診將會「手停口停」，故支持政府提供津貼補助。他指其政黨曾設立「關懷基金」，倘若飲食業、批發及零售界、航運交通界、紡織及製衣界的員工染疫，並合資格領取政府5000港元的津貼，該黨將會從「關懷基金」給予額外4000港元的補助。

該黨「關懷基金」審核委員會主席何世柱稱，「關懷基金」將撥出200萬港元，預料可有500人受惠，如需補貼的人數過多，將繼續籌集資金。紡織及製衣界議員鍾國斌則指，確診人士獲共9000港元資助，而該金額約為入息中位數的一半，以及等同保就業計劃的9000港元補助額，故認為金額合理。

被問到選舉將至，措施是否「益自己選民」，又會否有人濫用津貼？張宇人指，非界別選民只要從事該行業亦可領取該黨補貼，又稱領取津貼並不代表會支持該黨。批發及零售界議員邵家輝指，新冠肺炎並不是傷風感冒，或有機會引致死亡，認為市民為數千港元津貼而故意染病的機會不大。