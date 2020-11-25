施政報告：新濠捐珍寶海鮮舫予海洋公園　政府將推動活化

港府公布最新一份《施政報告》，行政長官林鄭月娥建議推行「躍動港島南」新項目計劃。她提到，計劃分別會制訂海洋公園的重生方案、活化珍寶海鮮舫、提升香港仔及黃竹坑一帶的文化及消閒設施，以及開拓該區連接其他地區及島嶼的海上旅遊路線。

林鄭月娥表示，港島南區過去受道路和交通基建限制而未有較清晰的發展定位，但自從港鐵南港島線（東段）於2016年開通後，已加強黃竹坑、香港仔以至鴨脷洲等地區的對外連繫，而南區擁有優美的天然地貌，海陸景色宜人，加上各著名景點，具有極大的潛力。

她指出，計劃構思深化和善用海洋公園，包括利用其天然景觀及近海的有利位置，以及將於明年夏天啟用的水上樂園，提供多元化的娛樂消閒及旅遊體驗。至於珍寶海鮮舫方面，由於海鮮舫的業主最近已同意無償捐贈海鮮舫給海洋公園，政府將推動海洋公園和非政府機構協作，以非牟利方式令海鮮舫在香港仔避風塘重生，建構成富歷史文化的旅遊景點。此外，又利用近海優勢，以海洋公園為核心，開拓連接其他地區及島嶼的海上旅遊路線，並研究擴大香港仔避風塘範圍及增加船隻停泊區，並在沿岸提供更多登岸設施等

施政報告亦提及當地的漁村風貌、歷史文化及生態旅遊，故將提升該帶的文化及消閒設施，包括香港仔避風塘和海濱長廊、鴨脷洲大街等。

翻查資料，香港仔珍寶海鮮舫於1976年由已故賭王何鴻燊創立，現由大股東新濠管理，其他股東包括風扇大王翁祐家族後人等。