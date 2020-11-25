施政報告：推展4條新鐵路　南港島線西段年底交建議　北環線屆最後審議

新一份《施政報告》提到，當局正積極推展至少4項新鐵路項目計劃，包括港鐵的東涌線延線及屯門南延線、北環線，以及為配合重建華富邨和「躍動港島南」發展的南港島線（西段）項目，但詳情仍要配合華富邨重建。研擬多年的北環線則已進入審議最後階段，消息人士指，首階段不考慮將北環線延伸至邊境河套區。

特首林鄭月娥表示，港鐵正就東涌線延線及屯門南延線展開詳細規劃及設計工作。當局亦會加緊落實北環線，務求在短時間內亦展開詳細規劃及設計工作。為配合同樣在今份施政報告提出的重建華富邨和「躍動港島南」發展，港鐵將於本年底向政府提交南港島線（西段）項目的建議書，有關部門會隨即進行研究，適時推展項目。

政府消息人士又稱，北環線審議工作已進入最後階段，短期內會邀請港鐵進行詳細規劃研究。至於是否會伸延至內地河套區，成為跨境鐵路，他指政府初步計劃會先建設北環線，第二階段才考慮是否以延線方式延至河套區。港鐵年底前會提交南港島線西段計劃書。他續稱，考慮到沙中線工程事件，政府不建議7條鐵路同時興建，但因屯門南延線及東涌線延線規模較少，港鐵亦認為有能力同時進行工程，料東涌延線會於2029年落成，屯門南延則為2030年。

林鄭表示，政府將進行一項全面的交通運輸策略性研究，調查市民最新的出行習慣，參考和引進合適的創新交通模式和技術，提升公共運輸服務滿足市民的需求，並有效分配不同交通資源，以支持可持續發展，及促進大灣區內的人流和物流。

當局亦會進行《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》，探討鐵路及主要幹道基建的布局，以及為走線和配套設施進行初步工程技術評估，讓大型運輸基建的規劃能配合甚或預留容量，以滿足香港整體長遠土地發展的需要。消息人士指，此研究會配合規劃發展，如重建等，同時增加對道路的研究。

政府消息人士指出，早前提出單軌高架鐵路，因技術困難及造價太高而擱置，故經研究後將提出多元組合方式推行。多元組合共分5部分，料涉4至50億港元。第一部分是引入電重公共交通工具，如小巴及巴士，將陸續在未來3至4條新交通路線啟用；第二是在舊啟德機場、郵輪碼頭億置興建自動行人輸送帶；第三是興建單車徑，鼓勵市巳用單車代步；第四為會在啟德增加1至2個水上的士航點；第5則會在觀塘平台園境增加接駁路往觀塘站。

對於捨棄單軌運輸系統，推多行其他措施，政府消息人士稱政府用意並非增加路面交通客量，而是鼓勵減少駕駛私家車，又稱有關措施料可滿足2030年後啟德新樓居民入伙後的需要。