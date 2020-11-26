中二男生石澳戲水溺斃　同窗獲悉情緒激動

一名姓李(14歲)男生，昨午(25日)與7名同窗往石澳泳灘戲水，期間李疑被巨浪捲走失蹤，消防其後於附近石灘尋回事主，惟他送院後證實不治。事主於筲箕灣東官立中學就讀中二，校方今晨(26日)向師生公布有關消息，部分與李相識的學生情緒激動，需由駐校社工及心理學家輔導。

該校楊副校長指，校方昨日得知事件後，校長及多名教職員即時趕往東區醫院了解，並與死者家長接觸，亦已按機制聯絡教育局，成立相關處理小組，連同駐校社工及心理學家等人員，跟進支援事件並協助輔導有需要的學生。

楊指，校方雖因疫情關係多次改為網上授課，李同學生前仍然相當投入校園生活，不時在放學後留在校舍與同學相聚，亦有參與校內羽毛球訓練，與不同年級的同學有所聯繫，對學校歸屬感頗重。有個別與李相熟的學生得知事件後，今日缺席未有返校，校方已與相關家長聯絡，密切留意學生需要。

此外，校方於今晨公布消息期間，亦有安排職員巡樓留意學生情緒，其中有部分同學得知消息，情緒激動掩面痛哭，經了解情況後轉介至輔導人員作進一步跟進。

楊續指，昨日為學校頒獎典禮綵排日，校方因疫情需要加強社交距離措施，部分毋須參與典禮的學生昨日可以提早放學，相關安排亦曾以通告通知家長。據悉，李在放學後與7名同窗到泳灘遊玩，因不諳水性，留在淺水區戲水，未料發生意外。