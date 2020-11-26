跟于文鳳睇樓商投資機會　周星馳指都是情侶間閒話

藝人周星馳被前女友追討投資利潤分成之案件，周星馳今天（26日）第二天來到高院作供，接受于文鳳的代表大律師盤問。周星馳同意常與于去睇樓，亦會跟她討論其他投資機會，但他認為那只是「一般情侶之間的閒話」。

今早大律師指，周星馳在其書面供詞中提過，于文鳳經常陪他視察不同種類的物業，更表示于身為他的女朋友，他會問她意見亦很自然。周同意上述說法，此外他還會和于也會討論其他投資機會，但他認為，那只是「一般情侶之間的閒話」。

對於于文鳳稱，他是在2002年聖誕節前，跟她討論聖誕禮物時，敲定分成的比率為10%，周星馳就直接回答：「我冇同佢喺聖誕節有任何commitment(承諾)」。

于文鳳的大律師其後將周星馳的公司由2007年起，向于付款的紀錄，逐個向周追問詳情。當中多數是由于向周的僱員 Brenda Cheung或胞姊周文姬提出，有些有寫明是「10%佣金」，亦有些是涉及放售股票、不涉投資，也有在物業未出售前便因于表示需要錢而先支付部份，至真的賣出後再付餘數等。大律師指這些不同的付款細節，均與周星馳稱，他只同意把物業投資獲利的10%送贈予于，作為一點心意的說法不脗合。

周星馳就回應指，他已記不清楚每宗交易的細節：「不過我覺得，女朋友幫你賺咗啲錢，你分啲畀佢，我覺得呢個好正常」。至於物業未賣便先付款，他則稱：「譬如你女朋友話等錢使，咁你咪畀佢先囉」。

先前證供顯示，周星馳在于提出訴訟前，曾向她支付超過2100萬港元。其中金額最大的一次，就涉出售「天比高」項目其中兩間位於普樂道16及18號兩間獨立屋，事後周在2009年底，向于付款超過1494萬港元，周的公司並特地草擬一份文件作為紀錄，列明有關款項是發給于的「佣金」。

周星馳解釋，當時他與于就應否給予分成，以及付款金額都有拗撬。在簽署上述文件時，雙方的分歧仍無解決。他指雙方爭拗期間：「于小姐表現得好唔開心，我唔想佢咁，就決定畀錢佢。」雖然文件寫明是佣金，但周稱：「反正對我來講，我決定畀呢筆錢，呢樣至係最重要嘅。當時唔太在意係佣金定唔係佣金⋯⋯當時完全冇諗過，最後會好認真咁成為法律嘅行為」。

而最後一項付款紀錄中，涉及周將先前買入的加連威老道「GI Mall」注入上市公司Emcom，以換取Emcom的股份，于其後在2011年4月獲轉讓部份股份。 大律師指，既然周在書面供詞說是于在2011年3月已提出分手，可證他說付款是因愛情的說法不成立。

周就回應表示，那時與于仍維持住朋友關係：「我同于小姐嘅關係喺個過程，由情侶慢慢會淡，變成朋友嘅關係，最後再轉差，變成朋友都唔係。」

據其書面供詞，他要到2011年7月看到于有新男友的報道，才確信與她已經分手。他今日在庭上表示：「當我知道于小姐已經有新男朋友嘅時候，我當然完全明白佢嘅情況啦，但我記憶所及，雖然係咁，我哋嘅關係依然係好朋友關係⋯⋯其實佢搵到一個佢喜歡嘅人，我都係戥佢開心嘅」。