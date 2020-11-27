元朗檢測中心電腦一度當機　近百人輪候鼓譟

繼沙田瀝源社區會堂的社區檢測中心昨早(26日)出現電腦系統故障後，位於元朗東社區會堂的檢測中心今早（27日）電腦系統一度出問題，未能發出核酸檢測結果證明報告。中心外圍有近百人排隊等候，有讀者指現場有趕飛機離港市民，因未能領取報告而鼓譟，系統經過搶修後，於早上約8時40分恢復正常，陸續為等候市民派發相關報告。有中心職員指，今早電腦一度當機（System Crash）約20分鐘，但現時已恢復正常。

讀者吳先生早前因工作要求，需要接受檢測，打算今早領取報告後就能上班。他表示，早上約7時45分到場排隊，正常於8時就開始安排報告領取，但人龍一直未有前進，其後獲職員告知電腦出現故障。吳先生指出，消息一出隨即引起現場人士不滿，當時有人提着行李篋排隊，打算乘上午11時航班離港，擔心因而未能趕上。

直到約8時40分，職員向等候人士指電腦已回復正常，陸續安排領取報告；而吳先生亦在9時領到報告後離開。

東網記者到場時人龍已經消散，有中心職員指，今早電腦突然無故當機而未能打印報告，導致等候人龍較長，高峰時約有70至80人等候，部分人亦正趕離境，人員最後重新連接電腦，大約花20多分鐘重置程式，始回復正常。

負責營運元朗檢測中心的華昇診斷中心回應查詢指，今早等候人龍一度過長，但現時已消散，強調電腦系統沒有故障，「如果電腦故障就好麻煩，無咁易整好。」