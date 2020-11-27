國泰高層拒年終談判指不合時宜　工會批剝削集體談判權

國泰航空管理層在每年年尾，會與國泰航空公司空中服務員工會展開為期10日的談判，惟今年年終談判仍未開始。國泰航空公司空中服務員工會今日(27日)在記者會要求，公司管理層立即展開年終談判，商討工會提出的確立工會認受性、審視新合約對現行政策帶來的影響，以及更新空中服務員於外站的停留時間和駐外空中服務員的數量及飛行航班的限制。

國泰航空公司空中服務員工會主席王思敏指，國泰管理層已在公司內拍攝一段影片，回覆指工會集體談判已不合時宜，日後不會再舉行工會與管理層之間的談判。另外，在片中提到今次商討的內容是沒有討論的空間。

該工會副主席孫德妍指，公司管理層取消年終談判是架空工會，剝削了工會代表員工的集體談判權。她又指，即使公司有派發問卷收集員工的對公司的意見，但認為成效不大，因為問卷會以實名制提交，員工擔心會被「抽後算帳」，而未能如實反映意見。

工會要求國泰航空管理層立即展開年終談判，商討工會提出的議題，並承諾今後會繼續年終談判的傳統。工會表示將在今日在下午3時到太古集團總部及政府總部請願，若請願後仍未獲回應訴求，不排除會進行進一步的行動。