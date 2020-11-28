中大與6中學設計人工智能課程　發掘本地年輕創科專才

近年世界各地大力推展STEM教育，以培養人才應對社會未來發展的需要。為協助年輕一代掌握人工智能(AI)，促進AI教育生態發展，香港中文大學工程學院及教育學院於2019年開展為期3年的中大賽馬會「智」為未來計劃，與6間先導中學共同設計AI課程，同時招募另外32間中學進行試教，將惠及近8,000名初中學生。計劃今(28日)舉行「中學智能創意比賽2020」頒獎典禮，以表彰創新科技的人才，並公布計劃詳情。

最佳人工智能獎得獎者是聖保祿學校(中學部)的2位中三女生，她們發明的「快樂鳥」應用程式旨在鼓勵用戶進行「大笑瑜伽」，以減壓及散播正能量。用戶可錄製自己的笑聲視頻並與他人分享，每當用戶模仿朋友的笑聲，系統就會使用AI情感識別器，根據面部表情自動打上幸福感分數。如果用戶的每日幸福感評分驟降，應用程式的心情波動檢測功能將向用戶信任的人發送短訊通知，以進行跟進。隨着用戶群的增長，每天的幸福分數將被記錄下來用於大數據分析。

獲得最具創新獎的是荔景天主教中學的4位中二女生，其作品「隨機認便」廁所系統利用人工智能，根據醫學分類法識別糞便的形狀和顏色，以及使用氣味探測器，以探測糞便氣味是否正常。系統更使用雲端數據庫儲存及長期追蹤用戶糞便的數據，作為醫療紀錄及向用戶提供健康建議。由於現時世界上沒有相關的糞便數據庫，她們改以黏土和顏料製作糞便樣本，來進行機器學習。

另外，她們研發的廁所系統亦採用紫外線殺菌，馬筒亦裝設可調校腳踏，以方便不同高度人士更輕鬆地如廁，以實踐人工智能以人為本的原則。

計劃首席負責人任揚教授表示，目前香港缺乏人工智能的專才和深入淺出的教材，是推動人工智能發展的挑戰。該計劃是香港人工智能教育的先驅者，期望能從小培育人工智能方面的專才。課程與本地老師共同設計，有12個章節共55個單元，為老師提供彈性，根據中學的程度，提供最適合的AI課程。課程除了硬知識，也注重「動手做」的實戰經驗，透過實驗把AI融入日常生活。

計劃副負責人暨評估及分析小組主領蔡敬新教授強調，倫理也是AI教育非常重要的一環，尤其是如何收集、利用數據，學生學習人工智能的同時，也要懂得尊重私隱、負責任、道德地利用數據，防止濫用，才能使科技造福人類，推動社會發展。