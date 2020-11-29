交椅洲將填海1千公頃　黃偉綸：可多年不必擔心土地供應

發展局局長黃偉綸今日(29日)出席電台節目表示，明日大嶼計劃將於交椅洲填海造地，可創造出能興建15至26萬個單位的土地，每平方米的成本約1.4萬港元，差不多相當於目前收地所需價錢。他又指，收地建屋需賠償予土地營運者、安排被搬遷居民「上樓」，有關土地或受自然環境、風水林、鄉村等限制，直言「未必好用」，更甚只可作中、低密度發展。

黃偉綸指，若在交椅洲填海1000公頃，政府可作完整規劃，提供具質素公共空間及房屋，市民的居住面積可以更大，政府長遠毋須擔心土地供應問題。有指本港人口增長將放緩，土地需求減少，他引用統計處數據指，本港人口在2041年會較現在多60萬，增至810萬，加上每戶平均人數正下跌，故住戶數目較原本估算更高，預料2044年逾300萬戶，即使人口放緩，單位需求仍強勁。

黃表示，對未年10年的建屋目標相當有信心，預料覓得的330公頃土地可滿足未來10年約30萬公營房屋單位的需求，當中約40%是改劃土地，現時已完成三分之二改劃工作，形容造地工作是「一步一腳印」。他又指目前全港約有1500公頃棕地，部分已納入政府規劃，其中有8個土地群，預料可提供約2萬多個公營房屋單位。