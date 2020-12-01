聶德權強調公僕宣誓效忠有必要性　若拒絕會影響升遷

在過去一年的反修例風波中，有被捕示威者為公務員，遭質疑違反政治中立原則，新一份《施政報告》提到經諮詢及收集意見後，現職公務員將進行全體一次過宣誓或簽署聲明，不會分階段落實。公務員事務局局長聶德權今早(1日)在電台節目表示，公務員團隊有責任效忠特區政府、擁護《基本法》及落實「一國兩制」，坦言公務員拒絕簽署或宣誓將影響升遷。

聶指出，簽署聲明或宣誓是具體表明及確認公務員的責任，形容是理所當然的事，對現職公務員提出有關要求亦是穩妥做法。被問到公務員拒絕簽署會有甚麼後果，他稱至少升遷會受影響，未來能否繼續任職，有待確認後清楚交代，不過若拒絕簽署或宣誓，會令人質疑他們是否符合公務員的基本要求及條件，以及是否繼續適宜留在公務員團隊。他認為公務員有責任支持政府施政，若有參與制訂政策的過程，在討論時理應表達意見，但只要政府有決定，就要放下自己看法，做好解釋、落實和推廣工作。

至於公務員宣誓或簽署聲明後，未來是否不能再公開反對政府政策，聶稱公務員和一般市民一樣有言論自由，但不能違法，亦要確保言行不能和公務員身份有衝突，又指相信全體公務員宣誓或簽署聲明，不會影響公務員工會運作和權利，而工會本身有責任為同事爭取薪酬待遇、福利和改善工作環境等權益，若所作事情和工會宗旨相乎，工會的表達空間不會減少。

他續指，公務員違反誓言和違法的處理方式不同，若違反法例，例如《港區國安法》，被判刑後會被立刻中止職務，若有違規，政府有紀律機制處理，有關公務員會有申訴答辯機會。聶認為，效忠特區本身是容易理解，就公務員違規行爲詳細列表，並不實際。