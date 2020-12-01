國產電動巴士測試期間故障頻生　兩年內逾半時間壞車

政府今年額外投放8億港元擴大綠色運輸試驗基金，並更名為新能源運輸基金，以資助業界推展環保運輸技術。愉景灣交通服務有限公司早前獲資助測試2輛內地廠商「華夏神龍」電動巴士，環境保護署最新公布有關電動巴士的試驗報告，指愉景灣公司方面對有關電動巴士營運表現非常不滿意，直指有關巴士經常故障，難應付日常運作，2輛巴士2年內的使用率僅40%及58%。

愉景灣公司在2015年1月至2016年12月期間測試2輛電動車，根據環保署報告，有關2輛電動車在2年測試期間，分別有437日及304日無法使用，使用率僅40%及58%，與柴油巴士約99%相去甚遠。該公司認為有關電動巴士的電池、冷氣系統及空氣壓縮機表現不佳且不穩定，在測試經過1年後，2輛巴士故障頻密，令該公司要花費過多時間去處理故障及維修問題。

該公司又指出，在測試的第2年末，其中一輛電動巴士電池退化到難以正常運作的程度，測試完成後1年更出現大量要維修的情況。不過，報告亦指駕駛的車長認為營運難度不大，而乘客亦普遍反應電動巴士較柴油巴士寧靜，故支持以電動巴士代替柴油巴士。

「華夏神龍」電動巴士測試到處碰壁，除愉景灣外，新巴及城巴早前亦曾引入該電動巴士進行測試，惟因其電池續航力遠低於試驗路線的全日營運需求，最終需要調整測試安排。