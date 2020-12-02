涉違國安法串謀詐騙等罪　黎智英及壹傳媒高層今日報到

官司纏身的壹傳媒黎智英，與其2名兒子及壹傳媒多名高層等共10人，分別涉嫌違反《港區國安法》、串謀欺詐或煽動意圖罪，今年8月被警方國家安全處拘捕，各人今日(2日)向警方報到。未計刑恐東方記者案，黎智英尚要面對4宗與未經批准集結相關的刑事案，將於未來半年陸續受審。

國安法在港實施逾1個月後，警方國安處於今年8月10日出動200人大舉搜查位於將軍澳的壹傳媒大樓，檢走25箱證物。此外，國安處又在多個地點拘捕10人，包括黎智英、其2名兒子黎見恩及黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼時任財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光，以及「我要攬炒」成員周庭、李宇軒及李宗澤。而身處美國的黎智英左右手Mark Simon則被警方通緝。

消息指，黎智英等人涉嫌利用外國的戶口，以財政資助「我要攬炒」成員，透過宣傳，積極要求外國及國際組織制裁和封鎖香港，而自國安法實施後，該團夥仍積極運作，涉勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，單是黎智英便懷疑資助該組織150萬港元。