許智峯現身丹麥惹網民質疑流亡　助理：保釋條件容許公務外遊

民主黨前立法會議員許智峯被指於去年7月6日「光復屯門公園」遊行後，串同另外3人刑事毀壞另一男子電話內的數碼檔案，早前被控意圖妨礙司法公正罪等3項罪名，案件押後至明年1月26日再訊。不過，許智峯昨(1日)卻被發現正身處丹麥，被部分市民質疑其潛逃或流亡外國。許透過助理表示，自己於上月30日至本月4日期間於丹麥外訪，有關行程屬年度安排；而許的保釋條件容許其公務外遊，僅須於離港前72小時通知法庭及警方。

丹麥國會議員Uffe Elbaek香港時間星期二晚(1日)於Twitter發貼文，引述當地傳媒報道許智峯到訪當地的消息，引起香港網民關注，部分人質疑目前有多宗案在身的許是否潛逃或流亡外國。許透過助理表示，許已於上月30日前赴丹麥，強調有關外訪屬年度安排，行程主要圍繞氣候轉變；又重申許的保釋條件容許其以公務外遊為由離港。助理又透露，許將於後日(4日)返港，回港後須接受14日隔離檢疫。

許智峯被指於去年7月6日，聯同黨友、另一前議員林卓廷及另外兩人，刑事毀壞另一男子電話內的數碼檔案，其中許被控意圖妨礙司法公正罪、不誠實取用電腦罪及刑事損壞罪，合共3項罪名。而立法會今年審議《國歌條例草案》期間，許涉嫌淋潑有異味液體，早前亦被控違反《立法會(權力及特權)條例》下的藐視罪，以及侵害人身罪。