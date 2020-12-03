白加道山頂纜車站　擬議評為一級歷史建築

古物古蹟辦事處完成8個新項目擬定評級，建於1919年的白加道山頂纜車站、建於1861至1864年的中環雅賓利道香港動植物公園石柱及台階、建於1928年的中環雅賓利道香港動植物公園紀念碑，以及建於1866年的中環雅賓利道香港動植物公園演奏台，擬議評為一級歷史建築；建於1867年的中環雅賓利道香港動植物公園閘門門柱，則擬議評為二級歷史建築；建於1931至1933年間的中環雅賓利道香港動植物公園配水庫隧道口、台階，及相信建於18世紀初的元朗新田仁壽圍圍門、圍牆及神廳則擬議評為三級歷史建築。

古物諮詢委員會將於12月10日開會。古蹟辦表示，委員提出意見後，古蹟辦按既定做法，把上述項目的擬議評級及文物價值評估報告上載古諮會網站，進行為期1個月公眾諮詢。若收到任何意見，會向委員匯報，在確認評級前再作考慮。

在上次9月10日的會議，古諮會通過西營盤第二街公共浴室、上環蘇杭街112號及九龍城衙前塱道24號的擬議評級。古蹟辦並無接獲有關上述擬議評級的意見書。

另外，古諮會在2009年3月通過聖約翰座堂新座的擬議二級歷史建築評級，以及石澳村 405及407號和邱氏宗祠的擬議三級歷史建築評級。惟上述3個項目的業主在公眾諮詢期間提出反對及查詢。