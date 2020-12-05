黎智英涉欺詐罪收押　審理法官蘇惠德收恐嚇電話殺全家

官司纏身的壹傳媒黎智英、壹傳媒集團營運總裁兼時任財務總裁周達權，及行政總監黃偉強本周四(3日)就被控欺詐罪提堂，負責審理案件的總裁判官蘇惠德為國安法指定法官，案件最終押後至明年4月16日再訊，黎智英需收押。據了解，蘇惠德當日收到恐嚇電話，疑是一名中年男人要挾「炸死你、老婆、同你個仔」，現時案件由深水埗反黑組跟進。

消息指，事件在黎智英被判須還押後不久發生，該電話打到蘇惠德的辦公室，由他的秘書接聽，該名人士說過恐嚇的說話後便掛斷了電話。東網正就事件向司法機構及警方查詢，暫未有回覆。

事實上，蘇惠德的個人資料曾在今年1月初，被上載到一個名為「阿囝搵老豆老母」的社交頻道群組內，涉及蘇惠德的手機號碼、住址、出生年月日等，其官方相片及當時審理的案件詳情都被列出，該群組內的職業身份一欄註為「香港親中法官」，並形容蘇官是「效忠港共政府」。

此外，一名23歲男子涉嫌在7月1日於灣仔駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，在灣仔高速衝擊警方防線，導致多名警員受傷，駕車男子倒地遭拘捕，遭落案控告違反《港區國安法》下的煽動他人分裂國家罪和恐怖活動罪，成為新例實施後首名被檢控人士，而審理該案的同樣是蘇惠德。