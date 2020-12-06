我有正能量：非比尋裳　華麗功能衣物展自信

優雅地老去，相信是不少人所願，不過隨着歲月的流逝，身體機能衰退、出現各樣毛病，根本不由自主。設身處地去想，當到了我們老去的一天，行動不便、坐輪椅或因種種病症影響，不能穿上常人的衣服，除要承受身體的不適，亦要接受旁人投以的目光，未免會感到難堪。有社企顧及到有需要人士的這種感受，特意為長者和殘疾人士製作時尚、美觀的功能性衣物，讓他們可以展現自信的一面。

恤衫領呔、碎花旗袍款式......一件件色彩繽紛、設計華麗的衣服，不過衣服上沒有衫袖，原來這些是為有需要長者特製的口水肩，出自為長者和殘疾人士設計功能性衣物的「Rhys 睿程」創辦人姜葛蘭琴（姜太）手筆。

「其實起初觸動我嘅，係一對兄弟嘅經歷。」姜太娓娓道來經營這門業務的原由。她訴說，從友人口中聽到一個關於兩兄弟的故事，哥哥腳上長有腫瘤需要長期坐輪椅，其弟希望帶他遊覽更多地方，惟哥哥不欲別人看到腫瘤，一直不願踏出家門。兩人各持己見引起爭執，直至弟弟為哥哥找到特製的褲子，終解開兩人的心結。「細佬收到條褲嗰刻，竟然喊咗出嚟。」故事令姜太深受感動。

適逢當時姜太的前公司東主，留予她一筆資金，着她好好運用。從事製衣數十年的姜太當時想，製作一條褲子對她而言絕對是駕輕就熟的事，但原來都可以別具意義，或許她亦可利用自身的技能，做出一些功能性衣物，幫助更多的人，於是創立睿程。

她留意到近年市面上功能性衣物不夠美觀，例如因飲食不便而需佩戴要用到的口水肩，很多時候一些長者、殘疾人士穿起來都容易招來奇異目光。而部分衣物更舒適度欠奉、在設計上亦難以令用家穿着，姜太於是開始親自製作更美觀、舒適的功能衣物，還他們一個尊嚴。

「有時都要諗吓用家有咩需要。」姜太指，都市人往往都會有10套、8套衣物，其實長者也應如是，「冇理由每日都着同一隻顏色嘅衫」，不過現時市面上的功能性衣物普遍顏色深沉，用家亦會感到沉悶，就如每天穿着同一套衣物。姜太就設計出不同款式的功能性衣物，將口水肩設計成如領呔款式的襯衣，穿上後看起來如同普通衣服，即使長者要出席隆重飲宴亦無難度，更可配搭得宜示人。

姜太對照顧者亦設想周到，例如考慮到照顧者有機會被某類病症的患者掐傷，而要戴上手袖作保護，惟這些手袖往往單以棉花作阻擋，且較厚重，未能完全抵銷力度。姜太因此作改良，減少棉花的數量，並在手袖外加設袋子和放入膠片，增強保護性。