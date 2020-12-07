港鐵站設自動派發機提供樣本包　市民坦言社區供應不足

第4波新冠肺炎疫情來勢洶洶，病毒檢測樣本包的需求漸大。港鐵今日(7日)起在10個港鐵站設置自動派發機，方便市民自助領取樣本收集包，以進行病毒檢測。有拿取樣本包的市民表示，由於有家庭成員出現病徵，故公司要求其進行病毒檢測，確保沒有確診後才可上班，但認為樣本包數量短缺，而公司附近港鐵站有樣本收集包自動派發機，故前往領取。

設置樣本包自動派發機的10個港鐵站分別為牛頭角、葵芳、北角、調景嶺、黃竹坑、大圍、大埔墟、兆康、九龍及青衣站。東網記者今早在牛頭角港鐵站視察，發現站內有數名市民排隊拿取樣本收集包。港鐵公司則派職員在現場看守，教導市民拿取樣本收集包，並提供相關檢測指引的建議。

市民姚小姐表示，由於其家庭成員昨日(6日)發燒，故公司要求她進行病毒檢測，惟其天水圍住所附近並沒有足夠樣本收集包提供，因此拿不到樣本包，剛好在上班附近的港鐵站有免費樣本包提供，而且沒有太多市民在排隊。

另一市民陳小姐指，其居住的大廈出現確診者，成為疫廈，加上自己這兩天出現咳嗽，十分擔心自己的健康。她說，曾到附近的普通科門診拿取樣本收集包，由於供應量不足，無奈拿取不到，幸好港鐵站仍有樣本收集包拿取，否則「要去私家醫生求診取樣本樽」。

市民鄭女士則稱，由於需要照顧孫兒，經常外出到子女家中照顧小朋友，加上其住所附近有大廈出現確診者，家人亦擔心其健康，故鼓勵她拿取樣本收集包進行檢測，慎防自己染疫。

剛剛在附近賽馬會診所進行身體檢查的市民潘先生指，看見不少人在場交回樣本收集包，故在途人的指示下，到港鐵站拿取了1個樣本收集包。他說，自己曾在全民檢測推行時進行兩次病毒檢測，結果證實自己沒有確診，但眼見今次第4波疫情爆發得厲害，故再作檢測，確保自己沒有中招。

港鐵表示，截至今日上午11時半，10個港鐵站的自動派發機已經派發約6500個樣本包。港鐵又指，若個別車站的樣本包派發完畢，港鐵手機應用程式內會顯示相關資訊，供市民參考。