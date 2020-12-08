葵盛西邨近40名住戶凌晨撤離　全副裝備人員嚴陣戒備

葵涌葵盛西邨自上月28日出現首宗源頭不明個案，當中重災區第8座5樓至昨日(7日)更已先後出現15宗個案，涉及8個單位。由首宗個案出現至今已足11日，政府始宣布該5樓所有住戶已被界定為密切接觸者，需要撤離檢疫。昨晚(7日)深夜，大批全身防護裝備的警員，連同衛生署人員到達葵盛西邨，並於今日(8日)凌晨零時許開始，約40名住戶陸續撤離第8座5樓的居民，葵青警區指揮官謝振中亦有到場了解情況。

衞生署衞生防護中心表示為第8座派發樣本瓶給居民作深喉唾液檢測，昨晚再發現3宗確診個案，分別涉及第8座5樓3個不同單位。鑑於葵盛西邨第8座5樓已先後出現15宗個案，共涉及8個單位，流行病學調查顯示該樓層已出現群組爆發情況，中心認為所有5樓單位的住戶，均存在感染及傳播病毒風險，因此5樓所有其餘住戶已被界定為密切接觸者，衞生署會向他們發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心，以阻截病毒進一步擴散的潛在風險。