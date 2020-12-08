擬賦權食衞局局長　強制檢測者未出結果前須逗留指定地方

新冠肺炎疫情嚴重失控，行政長官林鄭月娥今早(8日)在出席行政會議前表示，政府會針對外地抵港人士推出更多措施，以堵塞每一個漏洞，包括嚴格執行航班溶斷機制；抵港人士於機場作的深喉測試，將改由專人進行咽喉拭子採樣；抵港人士須乘搭指定交通工具到指定酒店隔離檢疫14天，並於抵港後第19日再進行病毒檢測，有關措施將於聖誕節前推出。而指定酒店名單將於本周內確定，涉及30至40間酒店，合共提供1萬間房間。

被問到葵盛西邨第8座先後有17人染疫，但政府無要求居民強制檢測，林鄭月娥承認法例未及早生效，所以做不到，行政會議今日會訂定規例，賦權食物及衞生局局長，可要求強制檢測人士在有結果前逗留在指定地方。

林鄭表示，過去1星期有661宗確診個案，當中有3天錄得單日破百個案，逼近上一波疫情的高位。她認為今波疫情更加複雜，感染人士分散18區，源頭不明佔三分之一，而重症患者趨向年輕化，截至昨日(7日)有36名確診人士危殆，6名60歲以下，當中2人50歲以下；而40名嚴重患者中，9個人60歲以下，2個50歲以下。