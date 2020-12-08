港大嶄新流體操控技術　助醫護人員測試病毒免受感染

醫護人員在測試傳染病病毒時，相關樣本液體有機會受到污染，且構成傳染風險。港大機械工程研發嶄新流體操控技術，利用光束操控液滴，應用於病理測試，液滴按光源作分散、融合和移動等不同形式的操控，不會讓液體殘留於表面，達至無污染的高水平運作環境，有利降低前線醫護人員在測試病毒或細菌的感染風險，以及減少樣本在過程中受污染的機會，相關研究成果已在學術期刊《科學進展》發表。

港大機械工程系講座教授王立秋在記者會表示，在傳染病檢測工作上具有高風險，例如伊波拉病毒患者的血液樣本，可輕易滲入皮膚並感染醫護人員，過程中需將患者的採樣細胞破碎，然後過濾並提取病毒的遺傳物質以進行確診，此一系列操作均以液體作為媒介。然而，液體粘在各種表面上會留下大量殘留物，器皿和操作工具容易被傳染性液體污染，相關醫療廢物具有極高危險性，若處理不當會造成更多潛在感染風險。

王表示，該學系研發的新型流體操控技術，醫護人可透過光束，以非接觸方式遠程操作流體，流體操控器上不會殘留任何流體，從而降低感染和致病微生物洩露的風險，大大增強測試過程的安全性，減少生物毒性廢物產生。

他又指，新技術適合應用於血液檢測，可降低醫護人員的感染風險，將來只要一小滴血，便可作不同的病理測試，不需再抽取一管管的血液。