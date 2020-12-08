許智峯疑早已密謀流亡海外　丹麥政客透露編造虛假行程瞞騙警方

被警方通緝的前議員許智峯，月初在保釋期間以公務外訪為由赴丹麥，但卻未按原定日期回港，並突然宣布流亡海外，現與家人身處英國，但至今仍未向外界解釋逃亡的決定是否早有計劃。惟安排許到訪丹麥的保守黨青年委員會前主席Anders Storgaard，今日（8日）就披露協助許智峯流亡的整個過程，更指在當地國會議員及組織幫忙下，成功編造一份完全虛假的行程瞞騙香港警方。有學者質疑，許智峯或已違法使用虛假文書，又形容許逃亡的決定是處心積慮。

外界對於有4案9罪纏身的許智峯突然宣布流亡有不少猜測。特別是許上月因抗議4名民主派議員被取消資格而參與總辭，並於在11月12日正式生效，有人質疑因為官司纏身才臨時決定流亡。不過，原來許智峯由9月時已尋求海外政客協助。

Anders Storgaard昨在Facebook發文指，自己於今年2月在丹麥與許結緣，及後一直保持聯絡。他指在8月28日發現許被捕，至9月14日對方向他透露雖然獲准保釋，惟護照卻被沒收。許向他表示，如果能以立法會議員身份作重要訪問，並討論氣候問題或聯合國全球目標等對政權無害的議題，相信法庭不得扣起其護照。當時許更主動問他可否提供協助，他回答指當然可以。

Anders Storgaard強調，兩人一直以來未有表明當時的目標是否逃亡，但他估計亦有可能。及後，他找來許在丹麥的接頭人Thomas Rohden負責聯絡傳媒及高級政治人物，如丹麥前首相Anders Fogh Rasmussen。而Anders Storgaard在11月6日亦寄出首封邀請許於11月底到訪丹麥的信件，結果法庭發還許的護照。

他指，許因需要受審（11月26日因「光復屯門公園」案提堂），要在11月下旬才能離開香港。不過，在許出發前往丹麥前4日，突收到警方通知要求提供詳細行程，他形容當時心情「如心臟病發」。幾小時內，他請求丹麥國會議員Uffe Elbaek協助，他亦與多位國會議員、氣候組織及智庫，一起制定一份「完全虛假的行程」。許於11月30日成功啟程前往卡塔爾，他亦終於鬆一口氣。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，憑許智峯過去在立法會搶走一名保安局女職員手機一事，就已知道對方是非守法及尊重法治的人。質疑許智峯早已處心積慮計劃逃亡，並使用虛假文書以巧取豪奪的方式向法庭取回護照離開香港。他強調，提供虛假文書已違反本港法例，形容是「反法治」的行為，促政府跟進事件。

陳又批評安排行程的人士即使認同許的政治理念，亦不能因而偽造文書，認為對方應尊重每個地區的法治。他批評對方事後大言不慚承認編寫了一份虛假行程提交警方，將樹立壞榜樣，予外界觀感猶如為求反而做盡不擇手段的事情。