東方日報A1：新例一出封樓禁足　強檢爆恐慌

第4波疫情一發不可收拾，港府公布將首推「禁足令」控疫，隨時可封鎖爆疫大廈或場所，身處大廈內人士要待所有人均有病毒檢測結果方可離開，禁足期最長七天，港府會為被禁足者提供食物及物資。違反禁足令可被罰款25,000元及監禁半年。惟港府未交代禁足令執行細節，倣效內地小區管理的禁足令亦僅「半桶水」，專家批評七日禁令不足以揪出仍處於病毒潛伏期的隱形病人，又指爆疫的葵涌葵盛西邨第8座疫情已失控，大批居民一早聞風搬走，禁足令的推行嚴重滯後。

港府早前已透露會向爆疫的大廈推禁足令，惟葵盛西邨第8座自錄得首宗確診個案至今足足逾10日，港府才於昨日通過禁足令法律框架。食物及衞生局局長陳肇始表示，當某場所有重大疫情時，會要求該處人士強制檢測，並以禁足令配合推行，所有場所內的人要待全部人的檢測結果出爐才可離開。若封鎖時間超過12小時，港府會提供物資，包括食物、梳洗用品及救濟物等。

當大廈或場所被張貼禁足令宣告，法例即時生效，港府會委任公職人員把守，限制人士離開或進入有關場所，並可將他們轉移到指定地方檢測或等候化驗結果。若禁足地方是住宅大廈，居民只能留在家中，不可走出單位，但不會要求居民戴手環。不過，當局未清晰交代執行細節，包括禁足令發出的準則、當爆疫場所非住宅，如何決定禁足範圍及住宿問題、因禁足而無法上班人士可否獲補貼等細節均欠奉。

罰則方面，當局指違反強制檢測指示人士可處以定額罰款2,000元，本月11日起增至5,000元。若違反禁足令或拒轉移至指明地方，可被罰款25,000元及監禁半年。

當局至今仍未向葵盛西邨第8座發出禁足令，大批居民早已急急腳搬走。被問到如何處理搬走的「漏網之魚」，陳肇始承認當局「都冇辦法」，僅呼籲有關居民不要再走動或離開。衞生署署長陳漢儀表示，衞生署推行禁足令前須先評估該地方的感染風險及傳播途徑，若大廈因自身設計導致感染，例如可能是喉管播毒，則不會將居民留在該處，而是撤離。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，未知當局會否向葵盛西邨發禁足令，但指應一早推行，現時居民走了大半，再推已太遲。他又指禁足令漏洞多，病毒潛伏期長達14日，最長僅7日的禁足令根本無法完全找到所有隱形病人，憂傳播鏈始終無法截斷。他又指，當一處地方疫情爆發嚴重，7日禁足令亦不適用，建議倒不如效法內地小區管理，將該處居民原地隔離14日。他又認為禁足令難嚴格執行，「你邊有咁多人手確保人哋冇走出單位？」並指舊式公共屋邨走廊一般通風不佳，憂出現「困獸鬥」互相交叉感染。

他又認為，當局推行禁足令時不應提早預告，一旦發出禁足令，相關人員應已到達現場即時執法，防止居民提早搬走。他又建議當局設立緊急機制專門處理禁足令。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，禁足令推出前，若有居民趁機提早搬走，當局應動用警方人手將之尋回，並建議將禁足令發出及執行的時間縮至最短，否則永遠有滯後問題。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：